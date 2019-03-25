〈逐筆交易明年上路〉逐筆交易明年上路 證交所擬真平台下午3點上線提前練兵

台股盤中逐筆交易將在明 (2020) 年 3 月 23 日上路，為讓投資人提前熟悉交易新制度，證交所規劃的擬真平台將在今 (25) 日盤後上線，模擬交易時間從下午 3 點到 5 點。

逐筆交易上路後，交易撮合時間改為隨到隨撮，掛單方式則從限價單與新增市價單兩大模式中，結合當日有效 (ROD)、立即成交或取消 (IOC)，以及全部成交或取消 (FOK) 等，合計共 6 種下單方式。

目前股票買賣交易主要是以集合競價為主，逐筆交易明年 3 月上路後，投資人可在盤中隨到隨撮、見價成交，不僅加快交易速度，價格將更貼近市場，但相對的，下單成交價風險也將因此提高。

根據證交所規劃，逐筆交易擬真平台，從今天下午 3 點上線到 5 月 31 日止，首日測試時間從下午 3 點開始，明 (26) 日起測試時段將恢復為下午 2 點 30 分到 5 點。

此外，除了證交所的擬真平台，目前還有 11 家券商建置的交易介面，投資人可用真實帳號登入，提前熟悉逐筆交易新交易模式。

逐筆交易上路後，在交易價格部分，買進申報價高價優於低價，賣出申報價則是低價優於高價，如果報價位相同，則會依照時間優先順序排列，也就是開市前所輸入申報價優於開市後。

考量新制上路後下單方式將新增至 6 種，為避免投資人因不熟悉新制而手忙腳亂，證交所在新制上路前一年提供模擬平台供市場練兵。