【華冠投顧】盤中解析：創高震盪

劉彥良 分析師

上週五提到，只要美股未出現重挫前就是多方信心強勁，任何風雨都不會左右多方的節奏。未料上週五晚間因公債殖利率倒掛導致美股賣壓大舉出籠，四大指數平均跌幅在 2% 以上。

探討其背後的原因還是在於經濟成長趨緩，這是全球投資人已知的事實，但是要看全球政府的應對之策以及投資人的信心來決定影響性。從上週五美股的反映可知投資人的信心在大漲一波後已經在動搖，以台股來說，這樣的消息若出現在 9500 點以下，投資人也許無感，因為指數已經修正過一段，但在 10500、10600 點的台股本來就會有漲多拉回的疑慮，多頭信心自然容易受到打擊。

不僅僅是台股，鄰近的亞股今天無一不是在作修正，除了去年跌很慘的陸股修正較輕外，目前日韓港的跌幅都更甚台股。

既然多頭的信心已經鬆動，代表台股接下來就是要整理，早盤我們先請會員將兩檔股票獲利出清，降低持股拉高現金部位，接下來就看國際股市的變化再調整操作策略。

台股重挫 150 點，所幸預估量已經縮到 1100 億元之下，而且盤中賣壓隨陸股收斂跌勢下逐步減輕未進一步擴大，10 日線也成功發揮支撐效果。不過重點還是在晚上美股的表現，目前道瓊電子盤仍下跌約 100 點，若今晚美股還是籠罩在利空氣氛，則台股將回測年線尋求支撐。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。