【華冠投顧】盤後分析：美股大地震 亞股東倒西歪

劉彥良 分析師

在美國 3 月票券殖利率和 10 年期公債殖利率出現倒掛下，美股出現大地震無預警重挫，四大指數跌幅高達 1.77~2.88%。亞股今天也是震得倒西歪，台股下挫 159 點或 1.5%，日本股市更是暴跌 3% 表現最差。

就過去的統計顯示，雖然殖利率倒掛並非代表經濟一會衰退，但是預測性非常高，所以投資人才會聞之色變。但再進一步去看，出現倒掛必須維持在大約 10 天以上才會帶來一定的風險性，而且即使美國未來出現經濟衰退，平均起來也要 300 天之後，所以現階段並沒有立即的風險。

不過美國出現大跌，代表多頭信心已不若先前強勁，包括台股也是一樣，今低點漲了 1300 點左右，本來多頭的信心就一路在削減，只是始終勝過空方而已。但空方被打壓了如此之久，終於等到機會反擊，自然要藉題發揮一下，此時多頭最好就是先避其鋒，等待賣壓告一段落再來個漂亮的逆轉勝。

也就是說，台股近期會先呈現橫盤或拉回，但是拉回的空間不會太大，除非美國出現比上週五更大的跌勢，那麼就是真正的大咖在出貨，而非散戶在亂砍股票而已。

既然不確定性已經發生，一個成熟的投資人自然就要有策略作因應，早盤直接請高階會員把 2 檔專屬的股票獲利出清，另外全體會員共同持有的股票因為高達 2/3 收紅，代表這些好股票已經發揮漲時重勢跌時重質的表現，所以就先持股續抱，再作觀察。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。