【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股續漲 台股高檔震盪小漲收十字

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 25 點至 10613 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 26.07 點，電子期逆價差擴至 - 1.04 點，金融期逆價差縮至 - 2.3 點。現貨部分，三大法人買超 29.01 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2619 口至 29320 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4281 口至 59221 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3135 口至 25402 口。

週四美股四大指數齊揚，其中 S&P 以及 Nasdaq 指數均創 2018 年 10 月股災以來波段新高，而費半指數更是大漲 3.5% 創 2018 年 3 月中旬以來新高，激勵週五亞洲股市跳高開出，早盤加權指數由台積電、鴻海、大立光等權值股開高走高帶動走強，台股一度站上 10650 關卡，然而 10 點過後美股電子盤以及陸港股市翻黑並擴大跌幅，拖累多檔權值股賣壓湧現使加權指數翻黑，不過回測 5 日線附近隨即出現支撐買盤，加上亞洲股市紛紛收斂跌幅，帶動台股再度站回平盤之上，終場加權指數小漲 29.52 點或 0.28%，收在 10639.07 點，成交量能 1307.1 億，較前日增加 178.38 億。技術面觀察，雖然目前指數連三日收漲，整體技術面仍呈現偏多架構，但週五日 K 開高走平留上下影線十字作收，投資人風險意識需提高。

選擇權分析

週選擇權未平倉量部分，OI 最大量支撐壓力區由昨日 10500~10700 轉為 10550~10700，下檔支撐上移，不過全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.5 降至 1.39，主因是週買權的 OI 增加程度較強，而雖然外資仍呈現買 Call 賣 Put，但今日自營商操作方向則相反。整體選擇權籌碼面仍呈現偏多架構，但增強力道已出現放緩。 (永豐期貨研調)



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