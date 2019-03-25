崇友去年每股盈餘3.63元 擬配發2.6元股息

崇友實業 (4506) 公布財報及股利政策。2018 年每股盈餘為 3.63 元，擬配發 2.6 元現金股利，股利配發率 72%，以上週五收盤價 59.2 元計算，現金殖利率達 4.39%。崇友 2018 年合併營收達 42.49 億元，隨著案源結構持續優化與良好營業費用控管，稅後淨利 6.43 億元，每股稅後盈餘為 3.63 元，若排除 2017 年一次性處分資產利益貢獻，每股稅後盈餘較前一年度成長 3.13%。



受惠中高端「堅尼西斯」品牌於商用案源接單表現，2018 年辦公大樓、百貨及飯店案源完工台數比重保持 12%，「堅尼西斯」品牌營收比重仍保持逾 15%，以及營業費用控制得宜，挹注崇友 2018 年整體毛利率、營業利益率分別達 30%、17% 表現。



崇友指出，2018 年新梯出貨完工台數仍保持高檔水準達近 2100 台，其中，汰舊換新銷售完工台數表現繳出較前一年度成長 21%，推升汰舊換新營收比重占整體新梯業務營收提升至 21% 水準。此外，維保業務穩定增長，帶動 2018 年維保台數提升至近 3.5 萬台，挹注集團良好營運活水。



展望 2019 年第一季，崇友指出，持續針對旗下新梯業務採取多品牌、優化銷售案源結構與新技術研發等面向多路進擊，且仍持續看好汰舊換新業務仍保持 15-20% 年台數成長率表現，以期帶動汰舊換新電梯占整體新梯比重持續往上，挹注集團未來營運。