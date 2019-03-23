無須擔心蘋果來襲 分析師：Netflix有《怪奇物語》

蘋果 (AAPL-US) 新串流影視服務下週一即將問世，但分析師 Mark Mahaney 認為 Netflix (NFLT-US) 不必太過擔心，部分歸功 Netflix 即將播放原創美劇《Stranger Things：怪奇物語》第三季。

美劇《Stranger Things》 圖：AFP

Mahaney 談到該劇時表示，「我們認為，那部影集本身就是短期內買進 Netflix 的原因。」自 2016 年播出第一季內容以來，該劇已經獲得 30 項以上艾美獎提名。

他稱另一個原因是，Netflix 的訂閱人數眾多，目前 Netflix 訂閱戶籍將邁向 2 億人，而 Mahaney 預期 3-4 年間 Netflix 訂閱人數將達 3 億人。

Mahaney 指出，Netflix 在經濟上超越其他同業，據報導，Netflix 今年斥資近 70 億美元擴大原創內容，遠超過迪士尼約 10 億美元的原創內容費用。

如今 NBC、迪士尼和蘋果均宣布加入串流影視市場，但 Mahaney 認為多數消費者仍只會挑 2 至 3 家娛樂套裝服務，而 Netflix 最有可能雀屏中選。

但蘋果也可能用大量現金砸出一片天，日前外媒報導，蘋果可能讓 iPhone 和 iPad 用戶能免費取得自家串流影視服務的原創內容和訂閱頻道。

因這樣的預期，蘋果股價水漲船高，Needham 還將目標價自 180 美元調升至 225 美元，其分析師認為，倘若用戶採用蘋果的串流服務，「蘋果應可降低顧客流失率，並提高終身價值。」

但 Mahaney 認為 Netflix 有大批訂閱戶，且資金使用方向正確。雖然蘋果擁有大量現金餘額，然而 Mahaney 也不清楚「蘋果是否想與 Netflix 正面對決。」

「蘋果這項服務似乎沒有直接影響到 Netflix，或說就像迪士尼提供的服務一樣，但蘋果有大把現金，他們想要的話就能夠進入這塊領域，問題是他們能否像 Netflix 一樣，真的讓這個服務有經濟性，才能夠合理判斷這點。」