優沛國際公開收購福盈科 收購價為每股27.5元

優沛國際今 (22) 日宣布，將公開收購福盈科 (1787-TW)，公開收購價格為每股 27.5 元，預計收購約 6788.85 萬股，收購總金額為新台幣 18.67 億元，收購期間為今年 3 月 25 日至 5 月 13 日止，最低成就股數約 3462.31 萬股，也就是不少於福盈科已發行股份總數的 51%，若以近 90 日平均收盤價 21.86 元計算，溢價幅度約 26%。

優沛國際表示，公開收購完成後，若未取得福盈科技 100% 股權，將與福盈科進行股份轉換，股權轉換完成後，福盈科將成為優沛國際 100% 子公司，福盈科技並將申請終止上櫃。股份轉換的對價與本次公開收購價格相同。

優沛國際係由私募股權基金 CDIB Capital Asia Partners L.P. (「亞洲基金」) 與福盈科董事莊詩蘋及董事翁聰哲，為收購福盈科的目的，共同設立的投資公司。

亞洲基金董事總經理兼優沛國際董事吳忠懌表示，福盈科成立超過 40 年，為台灣地區紡織及皮革助劑領域歷史悠久的企業，然而隨著時代變遷，台灣中小型傳統產業往往面臨許多發展的瓶頸，譬如全球化高度競爭、台灣產業外移、大陸同業迅速崛起、及產品生命週期縮短等衝擊，也包括企業本身傳承的難題。

吳忠懌表示，為協助中小企業持續成長，推動轉型升級，盼透過這項投資，藉由亞洲基金團隊豐富的投資經驗，及廣濶的產業網絡，共同策劃未來長期的發展策略，進一步擴大營運規模，持續投入研發創新之外，也將協助引進國際人才強化團隊陣容。

福盈科成立於 1978 年，為台灣地區特用化學品牌，製造與銷售應用於紡織、染整、皮革、電子等多項工業用途的特用化學品，在台灣、中國蘇州、中國廣東、印尼、印度泰國與越南 7 個地區設有研發、生產與技術服務據點。

