外資加持 台股攻上今年新高 股票總市值衝上32兆

台股在外資買盤挹注下，加權指數站上今年以來新高，收在 10,639.07 點，單週大漲近 200 點、漲幅 1.91%，上市公司總市值也跟著水漲船高，全體上市公司總市值衝上 32 兆。

本週在金融接棒點火拉抬下，台股大盤站穩年線並衝上今年以來新高，觀察外資本週買超動態，前 10 大個股中期中 4 檔由金融股包辦，分別為永豐金、玉山金、兆豐金與開發金等。

根據證券交易所統計，台灣 50 指數收盤為 7,960.96 點，單週漲幅為 2.42%，寶島股價指數收盤為 12,192.86 點，單週漲幅 1.85%。

觀察各產業族群表現，以半導體類指數單週漲幅 3.90% 居冠，造紙指數下跌 3.74% 跌幅最大；另外，未含金融類指數上漲 177.65 點，漲幅 2.02%，未含電子類指數上漲 118.70 點，漲幅約為 0.81%，未含金融電子類指數上漲 76.77 點, 漲幅約為 0.61%。

本週集中交易市場總成交金額為 5,984.22 億元，全體上市股票成交金額為

5,423.11 億元，股票成交量週轉率為 1.64%，各產業上市股票成交金額前三名分別為：半導體類 1,061.20 億元、占全體上市股票交易金額 19.57%，電子零組件類 987.89 億元、占全體上市股票交易金額 18.22%，光電類 851.79 億元、占全體上市股票交易金額 15.71%。

另外，成交量週轉率前三名產業分別為：電子零組件類 7.05%、光電類 3.88%、通信網路類 3.46%。

證交所統計，今年開盤以來共 49 個交易日，集中市場總成交金額為 5.3 兆，市場日平均成交金額為 1,084.45 億元，股票成交量週轉率為 13.62%，股票日平

均成交量週轉率為 0.28%。

