榮成擴大台灣生產基地 釋出三階段回台投資計畫

政府積極推動台商回台投資，工紙大廠榮成 (1909-TW) 日前才宣布未來三年內將斥資 70 億元，擴大台灣生產基地，經濟部今 (22) 日核准，榮成也進一步提出三階段的回台投資計畫，預計明 (2020) 年工紙年產能可望較目前成長 3 成，且可望帶動就業人數 166 人。

榮成表示，為響應經濟部「歡迎台商回台投資行 動方案」政策，決定擴大台灣生產基地以強化國際競爭力。此投資計畫內容包括台灣工紙廠紙 機新建及升級改造與紙箱廠生產線汰舊換新，及自動化智慧化升級改造等項目，預計未來三年將在台灣投資 70 億元 (含營運周轉金 10 億元)，今天已獲得經濟部投資臺灣事務所審查核准。

榮成的「回台投資計畫」預計分為三個階段，第一階段：將彰化二林廠水環保工程升級，挪出既有廠區有限的空間，再進行廠區空間調整，以利新紙機的建設工作。

第二階段：在彰化二林建設新的紙機並做紙機升級改造，預計 2020 年底前，工業用紙年產能將從目前 65 萬公噸增加 至 85 萬公噸，成長 3 成，除可優化公司產品組合切入國內高品質輕磅化的紙箱紙板市場外，亦可適時拓展東南亞及中國大陸市場。

第三階段：將於低碳造紙產能增加的同時，一併將台灣紙箱生產線做升級及產能擴充，除可提高自有紙箱廠的銷售佔比外，亦可同時滿足其他台商回台投資設廠廠商的產品包裝需求。



榮成表示，該公司使用回收廢紙做為生產原料，是低碳造紙、綠色包裝的垂直整合服務型製造業，屬 5+2 產業創新領域中的「循環經濟」產業。



榮成 2015 年已順利完成返台投資總額 43 億元的「鮭魚返鄉」計畫，促成台灣榮成個體財報營業收入由 2014 年的 64.3 億元增加至 2018 年的 102.9 億元，本國籍員工人數從 897 人增加至 1069 人，榮成總繳稅金額則由 2014 年的 1.7 億元提高至 2018 年的 3.4 億元。榮成表示，預計此次「回台投資計畫」項目於 2021 年全部完成後，本國籍員工人 數將可從 1069 人再增加至 1235 人，並可增加在亞洲工業用紙市場的市佔率。