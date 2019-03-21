仁寶獨佔鰲頭 超越52國家 奪IF設計大獎13項 大放異彩

筆電代工大廠仁寶 (2324-TW) 獲有設計界奧斯卡美稱的 iF 設計大獎 13 個設計獎座，超越 52 個國家、 從 6400 項作品脫穎而出，刷新去年 11 件得獎紀錄，今年一舉奪下 13 個設計獎座。

其中，仁寶獲獎項目為創新電腦產品，獲頒 iF 設計最高殊榮「金質獎」，這不僅是今年台灣 IT 產業唯一贏得的金質獎，也是仁寶蟬聯 2 年獲得金質獎。

仁寶總經理翁宗斌表示，這是仁寶連續第 2 年獲 iF 金質獎，表示團隊的創新更貼近市場，他說：「如此卓越的榮譽證明團隊對持續創新設計的承諾，我們誠摯感謝 iF 評審團的認同並肯定我們的設計概念與願景。」

此次獲獎的 13 項設計，包含產品設計類別中的電腦項目，以獲金質獎的「Lumi 2.0」為首，依序為「Book+」、「CyberAR」、「Dual Cylindrical 360」、「DuoFlip」、「LTE Rim 360」、「Hybrid Convertible」、「PowerNote」、「SoundBook」、「UniSlim」及「VA Laptop」；同類別中的遊戲硬體項目 (Gaming Hardware)，「BendTop Arc」共同榮耀入列。最後，在專業概念 (Professional Concept) 類別中的健康 (Health) 項目，「Hyperfit」也獲得傑出的獎項。

仁寶不僅連續兩年獲得金質獎，並自 2011 年起，持續在 8 年間共獲 67 個 iF 設計獎。也因不斷致力設計根基，仁寶在 2015 年至 2019 間的「iF 設計大獎全球企業排名」中位居世界第 17 名。獲得 iF 設計獎項即象徵企業在創新度、功能性、人體工學與設計美學等面向上均有極為出色的表現。仁寶期許，將持續這股能量帶來更為耀眼的設計。