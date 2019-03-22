【華冠投顧】雙軋盤來了！【軋空單加軋空手】開盤瘋狂追價追追追，收盤槌槌槌！

◆盤勢分析

焦點個股：4906 正文、2823 中壽、3149 正達、3511 矽瑪、3376 新日興

昨日開道瓊指數大漲 216 點，美光大漲 9.62%、超微漲 8.52% 使費半狂飆 3.51%。台股一早出現罕見的雙軋盤【空單搶價回補並反向做多 + 空手急著追價……】控盤者利用 3711 日月光投控、2454 聯發科來助軋！開盤跳空開最高 10667 點！10 點過後賣壓湧現…… 尾盤由台積電狂拉 1.5 元，使收盤小漲 29 點，成交量 1,303 億元，終止日 K 連五紅。OTC 早盤 10 點以前也是小飆股遍地開花熱鬧滾滾，盤中一度攻上 140 點大關，因今日追價買盤過猛，所以許多個股在 10 點過後也是獲利了結賣壓湧現，收盤小漲 0.17% 指數連 11 天上漲，成交量 394 億元。雖然大盤與 OTC 都是小漲，但是許多個股都開高走低，請留意今日許多阿尼奇都站在賣方調節獲利持股…… 今日上漲家數 643 檔，下跌家數 791 檔……

留意高基期或短線漲多股票獲利了結賣壓加重：3653 健策、2488 漢平、6290 良維、3511 矽瑪、3149 正達、3376 新日興、3455 由田、3017 奇鋐、6147 頎邦，5G 概念股 4906 正文，還有金融股最弱的是折價現金增資的 2823 中壽股價大跌…… 弱勢股仍主要以大同集團個股為主，3519 綠能、母公司 3579 尚志，2475 華映……

雙軋盤先軋空同時殺多後…… 下週盤勢將如何發展？？？文章篇幅有限，最仔細專業分析盤勢與個股動態…… 祝大家週末愉快，下週操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

