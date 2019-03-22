【馮冠華專欄】美股造好，夜期及ADR預示港股反彈

3 月 22 日推介 - 長和實業（1）

1）上日港股市況總結：受中移動（941）業績後走弱，以及重磅股騰訊（700）及友邦（1298）下跌拖累，港股週四先升後挫，恆指最終報收 29072 點，下跌 249 點。全日成交金額按日上升約 10% 至 1140 億。滬深港通總成交額按日上升約 5% 至 128 億，流向仍是淨流入，金額上升至 17.3 億。北向連續三天淨流出，金額約人民幣 12 億。藍籌 16 升 33 跌 1 持平。



板塊方面，醫藥、水泥、澳門博彩、內航及恆地系表現較好。做空方面，佔大市成交回升至 13.5%。牛熊証街貨最新比例為 66:34，重貨區方面，熊証不變在 29500-29549，牛証也不變，維持在 28900-28949。

簡評：上證昨天重上 3100 點，但港股卻因中移動（941）成為最新業績「見光死」的一員而背馳下跌。縱使中移動的盈利增長符合市場預期，但削減末期息卻令市場失望，也觸發股價大跌逾 4%。筆者覺得在 5G 投資期，削減股息實屬無可厚非。注意公司在 4G 投資期的股息政策也非常保守，前車可鑒，今次的派息相信會令投資者對未來兩三年的股息不會存在任何厚望。估計股價亦會繼續受壓。

收市後公布業績的騰訊，本地傳媒均以遜於預期來形容。但實際的情況，筆者覺得是觀點角度問題。若是用較公平的 EBITDA 或 非通用會計準則（Non-GAAP）溢利，其業績應是稍好於預期的。公司在第四季產生了不少一次性的費用，令全年只有 10% 的按年盈利增長而已。執筆前看到的大行報告也全是挺公司的。在盈利基數不斷上升、政策層面仍存有不確定性，再加上今年累積升幅也不少，30 多倍的本益比，在現時的風險胃納應還不算太差，但絕對談不想吸引。股王的魅力，恐怕還要稍等雲計算、金融科技及大數據等成熟才可再展現。簡單說，筆者估計短線或有整固，長線仍看好。$350 元以下可進場。

長和（1）是昨天收市後公布業績中較吸睛的。基建、電訊、零售、能源及港口業務全部錄得按年增長，在 2018 年做到這點也非常難得。其股價在近月甚至年也大落後，加上今年派息有所提升，相信市場對公司有很大的重估空間，現價有跟進價值。其餘的，吉利（175）業績也不俗，中海油（883）則低於預期。

2）美股上日市況總結：受蘋果及美光帶動，美國三大指數週四造好，當中道指上升 217 點，標指及納指則上升 1.09% 和 1.42%。美滙指數最新反彈至 96.35，紐約期油則在 59.85 美元。港股 ADR 反彈 128 點，相當於恆指 29199 點水平。當中，騰訊比香港收市上升 1.4%，折合為 $368.1 元。

3）個股訊息：合和實業（54）大股東胡應湘以每股 38.8 元提出私有化，今日於法院會議及股東特別大會上獲得通過。於法院會議上，約 96.27% 無利害關係股東投贊成票，約 3.73% 投反對票。於股東特別大會上，約 97.87% 投贊成票，約 2.13% 投反對票。待該計劃生效後，預期將於 5 月 3 日（周五）撤回上市地位。（信報）

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