蘋果供應商Qorvo獲調升評級 高盛：一切只因5G！

蘋果供應商 Qorvo (QRVO-US) 獲高盛調升評級和目標價，週四漲近 7%，高盛提醒投資者，Qorvo 靠的可不只是蘋果，畢竟 5G 時代即將到來。

高盛分析師 Toshiya Hari 將 Qorvo 評級自「中性」調升至「買進」，目標價升至 79 美元，即隱含漲幅 7%。

Qorvo 股價近期走勢

目前 Qorvo 股價仍離 52 週高點下降 13%，主要歸咎蘋果 (AAPL-US) iPhone 銷售不如預期，讓一票供應商通通趴地。根據高盛，Qorvo 營收 70% 來自應用在手機上的晶片。

如今隨著 5G 科技興起，更高階智慧手機需求上升，iPhone 銷售放緩和智慧手機市場飽和等說法對市場的影響逐漸下降，這對 Qorvo 和其他半導體廠商來說是大好消息。

Qorvo 的半導體產品可用於毫米波應用，即 5G 傳輸方式，而同樣在 5G 市場競爭的晶片廠商包括 Skyworks Solutions (SWKS-US) 和 Broadcom (AVGO-US)。

Hari 表示，從最近一次 MWC 大會可知，5G 正慢慢推行且將持續至 2021 年，但考慮到 5G 前景，Qorvo 目前的估值倍數並未反映公司獲利和營收成長潛力。

Qorvo 目前交易本益比 13 倍，雖然符合歷史平均，但該倍數較 S&P 500 折價 23%，然而 Hari 認為，2020 年和 2021 年勢必有更多手機廠推出 5G 手機，這對針對手機曝險高的晶片廠 (如 Qorvo) 將是大利多。