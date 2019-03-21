一銀五度拿下趙小蘭家族福茂集團聯貸案 7年期6700萬美元聯貸簽約

美國福茂集團為打造散裝貨輪，再度委託第一銀行紐約分行主辦 7 年期、6,700 萬美元聯貸案完成簽約，這也是一銀第五度與美國福茂集團（Foremost Group）攜手合作。

該聯貸案由一銀擔任統籌主辦與管理銀行，參貸行包括土地銀行與合作金庫，資金用途主要用於支應福茂集團建造散裝貨輪，這兩艘貨輪分別為「Sheng May 號」與「Hong May 號」。

根據福茂集團規劃，「Sheng May 號」及「Hong May 號」預計分別在今年 8 月及 10 月交船營運，一銀再次主辦該集團船舶聯貸案將更為厚植雙方合作關係，且藉由提供多元產業金融服務，拓展更多潛在合作機會。

美國福茂集團於 1964 年成立於美國紐約，在上海與香港設有分公司，為國際知名大型散裝航運業者，目前營運中及建造中的貨輪共 33 艘，船隊總載重量超過 500 萬公噸。

而福茂集團的創辦人暨榮譽董事長趙錫成不僅在國際航運界名號響亮，其女兒趙小蘭更是大有來頭，趙小蘭在台灣出生，畢業於哈佛商學院，現為擔任美國運輸部長，是美國政府機關中職位最高的在台出生華裔人士。

趙小蘭的妹妹，趙安吉同樣擁有哈佛商學院碩士學位，現為集團董事長，具 20 餘年國際航運財務、船務以及船隊管理和營運經驗，並兼任英國船東責任互保協會董事、美國船籍協會委員會顧問委員。