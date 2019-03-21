〈正文法說〉今年營收估年增雙位數 毛利率可望回到10%水準

正文 (4906-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長林鴻文指出，今年在 Wifi 新品、pre 5G 產品出貨帶動，以及越南廠量產、歐美客戶積極拉貨下，全年營收估年增雙位數，且在原料價格穩定下，毛利率可望回到 10% 以上，而明年在 5G 發酵、越南產能全開下，營運動能將更充足。

陳鴻文說，依目前全球布建 5G 的情況來看，5G 產品出貨時程應該會在明年，而今年還是會以 Wifi 6 IEEE 802.11 ax 新品以及支援 5G 的 4G LTE 跟 CPE 為主要動能，目前 Wifi 6 新品已經在上個月量產，本月開始出貨。

陳鴻文表示，今年來看，下半年動能比較強勁，主要是 Wifi 6 產品在下半年會比較有明顯的貢獻，且越南廠目前投產後，稼動率較低，也要到下半年產能才會顯著提升。

目前正文在中國產能占 9 成、越南僅 1 成，下半年越南廠稼動率提升後，中國占比將降至 65%、越南則提升至 35%，預計到明年上半年越南產能可望滿載。

陳鴻文認為，今年歐美客戶拉貨動能會比較積極，全年來看，第 2 季會比第 1 季好，下半年會比上半年好，全年營收估將雙位數成長，毛利率則可受惠原料價格好轉，可望回升至 10% 以上。