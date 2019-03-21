智邦去年營收獲利創高 EPS 5.33元 擬配息4元殖利率3.4%

智邦 (2345-TW) 今 (21) 日公告去年財報，去年在營收突破 400 億元創高帶動下，稅後純益 29.52 億元、年增 15.4%，每股純益 5.33 元，均創下新高，董事會也宣布配發 4 元現金股利，若以今日收盤價 118.5 元計算，殖利率約 3.4%。

智邦去年第 4 季營收 130.27 億元，季增 15.7%、年增 27.9%；毛利率 16.32%、季減 3.55 個百分點、年減 3.07 個百分點；營益率 7.93%，季減 1.32 個百分點、年減 0.62 個百分點；稅後純益 7.99 億元，季減 4.2%、年增 28.5%，每股純益 1.44 元。

智邦去年營收 430.92 億元，年增 18.2%，毛利率 18.05%，年減 1.67 個百分點，營益率 8.06%，年減 0.87 個百分點，稅後純益 29.52 億元，年增 15.4%，每股純益 5.33 元。

據了解，智邦雖然在去年第 4 季提列一次性庫存損失，導致單季獲利季減，但在全年營收衝高下，仍帶動獲利同步攀高，且法人指出，智邦去年第 4 季的庫存損失，可望在今年上半年陸續回沖，挹注獲利表現。

智邦也公告董事會決議每股擬配發 4 元現金股利，雖然較去年 4.13 元減少，但配發率仍達 75%，若以今日收盤價 118.5 元計算，現金殖利率約 3.4%。