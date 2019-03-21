【富蘭克林】聯準會鴿派態度超出預期，投資從「新」出發

3/19~20 聯準會利率會議釋放鴿派訊號，基準利率如預期維持在 2.25%~2.5% 區間，預計今年不會升息，同時，聯準會計畫自今年五月份開始放緩資產負債表的縮減速度，並於九月底停止縮表。聯準會鴿派態度超出預期一度帶動美股轉漲，然未能延續漲勢，金融類股領跌美股收黑，十年期公債殖利率降至 2.53% 之 14 個月低點，美元貶值推升摩根大通新興市場貨幣指數升值 0.87%(彭博資訊，3/20)。

聯準會暗示今年不升息、九月底將結束縮表

政策聲明指出，經濟活動自去年第四季的穩健步伐放緩，聯準會調降今明年經濟成長率預估，不過，核心通膨維持穩定，2019~2021 年核心通膨率預測維持 2% 不變。

就市場關注的升息預期及縮表計畫，聯準會官員預計今年將暫緩升息，2020 年升息一碼後、2021 年維持不變，同時，聯準會宣布自五月份開始放緩縮表速度資產負債表的縮減速度，並於九月底停止縮表，主席鮑爾預計今年底資產負債表占 GDP 比重約為 17%、規模約略高於 3.5 兆美元。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會鴿派態度超出預期，加上歐洲及日本央行仍維持低利寬鬆政策，有助維繫全球經濟與資產價格表現。惟聯準會鴿派背後隱含的是對全球景氣展望的不確定性，而溫和通膨環境讓聯準會得以保持耐心，對於債券的激勵效果將高於股市，歷經今年來大漲之後，股市未來將回歸基本面各自表現，須持續觀察美中貿易協商具體細節、景氣動能與企業財報和財測展望。

富蘭克林證券投顧表示，迎接聯準會升息循環末期與後縮表時代，建議投資人從” 新” 出發，看好新興市場股債匯市投資吸引力，建議核心配置首選新興市場當地貨幣債券型基金與全球債券型基金，股票部位聚焦受惠政策利多且具評價優勢的大中華與新興亞洲中小型股票基金，而景氣循環末期美股波動升高，建議納入低波動的美元複合債券型或平衡型基金，並採取精選單一產業的操作機會，兼顧創新成長與防禦策略。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 擬任經理人張瑞明 * 表示，看好新興國家當地債的高債息與貨幣便宜優勢，新興國家體質相較於金融海嘯時期改善，但貨幣仍遭市場低估，評價面具上揚空間，然而，新興國家體質並非全都一致，現階段經理團隊看好亞洲雙印的成長動能與拉丁美洲的政經轉機，包括墨西哥、巴西、阿根廷、印度、印尼等皆為看好的高息投資機會。

納入公用事業類股提高防禦力，生技與科技產業建議區間操作

全球股市歷經大漲之後，後續須觀察中美貿易協商具體細節、企業財報與景氣動能，四月份美國企業將開始公佈第一季財報，市場將回歸檢視基本面，搭配川習會傳言可能於四月召開，需留意股市可能利多出盡、回歸基本面行情，建議逢回擇優佈局，面對國際經濟及金融局勢不確定性，建議適度納入防禦配置。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利表示，公用事業係指電力、瓦斯等生活必需品，較不受景氣變化及海外市場變數影響，且公用事業類股獲利及股利配發穩定，目前史坦普 500 公用事業類股股利率約 3.25%，高於史坦普 500 指數(彭博，3/18)，且未來 5~6 年公用事業類股的獲利及股利成長率可望處於每年約 4~6% 的範圍，鑒於全球政經情勢等不確定性仍存，公用事業類股可望吸引市場目光。現階段看好受管制公用事業的投資機會，因為高度受管制的環境能夠提供高於行業平均、穩定且長期的投資成長。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，生技產業長線有全球人口老化及藥物創新的基本面支撐，輔以產業併購動能增溫及第二季向屬醫學年會旺季等題材加持，生技股仍具投資機會。風險方面留意處方藥價格將持續面臨政治壓力，所幸目前的商業環境仍然有利於能夠為患者創造價值的創新藥物。現階段看好基因療法、罕見疾病、免疫腫瘤、癌症標靶治療等領域，選股上精選研發具領先優勢、產品競爭有限、針對有龐大醫療需求並具臨床價值的創新生技公司。

科技股經本波大漲，已反映產業庫存將在第二季調整完畢，及美中貿易將達成某種協議的樂觀期待，後續表現需視財報、產業庫存調整狀況及終端需求。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，儘管總體經濟與政治雜音眾多，但科技產業中不乏較具明確成長動能的題材，尤其看好企業數位化轉型趨勢下的投資商機，相關投資主題包括人工智慧、雲端運算、電子商務等。以人工智慧 (AI) 為例，人工智慧正在吸引愈來愈多的企業投資且已開始產生廣泛影響，潛在商機龐大，掌握大量數據的電子商務及社交網路龍頭，軟體即服務 (SaaS) 及擁有大量獨特數據的應用軟體公司，協助企業導入人工智慧的服務公司可望受惠。

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