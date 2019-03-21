PCB誰能搭上5G大行情？

【撰文／王榮旭】

美、中貿易協議結果遲未出爐，全球股市不斷走高，頗有利多出不盡的味道，美、中央行對貨幣政策採寬鬆態度，資金行情持續發燒，台股不可能自外於國際盤，本週大盤衝上年線，量價一直未失控，籌碼異常安定，今年大盤從低點上來已經漲超過千點，融資餘額 1264 億，依舊是金融海嘯以來低檔，而且與年初相同，換句話說，融資心態還是很保守，今年的千點行情也完全錯過，融券升到 63 萬張高水位，上市櫃公司已公佈的股東會日期大多落在 6 月，依規定股東會前兩個月融券將強制回補，4 月若行情再往上，是否上演軋空手或軋空單的行情？軋空行情已經悄悄在上演，前期我的專欄標題:「大立光先鏡頭股軋空行情」，看好剛從 80 元漲起來的揚明光 (3504)，具有高券資比及低基期的優勢，後來果真大漲到 114 元，揚明光是微投影光學大廠，傳可能成為未來蘋果推出的混合實鏡頭戴裝置供貨商，是否成真沒人能保證，短線走勢往往是題材及籌碼主導，若融券居高不下，後面還有行情。

台燿具 2 低 1 高優勢

多鏡頭技術早就成熟，隨 5G 即將上路，今年手機品牌大廠新機全面搭載 3 鏡頭，摺疊手機搭載鏡頭數量甚至達 4-6 顆，5G 衍生商機龐大，包括散熱、光通訊、網通設備及 5G 通訊材料需求爆發，元月我看好股價只有 50 幾元的聯茂 (6213)，開發的 5G 高頻材料通過不少電信設備商認證，Q2 起 5G 基站布建可望開始拉貨，最近漲過 80 元，2 月看好也是銅箔基板大廠的台光電 (2383)，雖然連續兩年未打入蘋果供應鏈，但今年可望受惠蘋果 5G 新機，拿下類載板 CCL 訂單，最近股價創波段新高，重回百元大關，在高速網通產品具有領先地位的台燿 (6274)，估計新廠今年 Q2 開始量產，帶動業績走揚，今年漲幅不到 2 成，同期聯茂大漲 62％及台光電大漲 48％，台燿漲幅遠遠落後同業，具有低基期優勢，補漲空間大，估計今年 EPS 8～9 元，目前本益比約僅 12～13 倍，外資悄悄買進 7500 多張，券資比超過 5 成，低基期、低本益比及高券資比，台燿具有雙低一高的優點，後勢值得留意。

來源：《萬寶週刊》 1325 期

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