【撰文／陳子榕】

第五代行動通訊系統 (5thgenerationwirelesssystems)，簡稱 5G，是指第五代行動通訊技術，是 4G 系統後的延伸。

美國時間 2018 年 6 月 13 日，聖地牙哥 3GPP 會議訂下第一個國際 5G 標準。由於物理波段的限制，也將會與其他通訊技術並用，包含長距離的其他傳統電信波段。

5G 與 4G 相比概念是連線容量有著巨大提升，並仰賴物聯網的需求而建設成形。屆時所有物品之間的連結均可容納，舉個例子，就是除了電源，外部連結線均可以剪掉。8K 電視與高階音響不再需要視訊與音訊線而能直接聯上服務，PC 只剩下鍵盤與滑鼠，透過雲服務將會更深度的整合到所有家電中，家電全面聯網，遠程控制、聲控的時代也將成為現實，街頭上動態交通號誌得以出現、監控鏡頭也將為非固定式、行車紀錄不再需要本地儲存等等，以上為 5G 的基本利用。

台灣網通廠積極搶 5G 商機，不僅在用戶端推出各項產品，更直接耕耘電信客戶。近年網通廠積極搶進行行動通訊市場，從 3G 網卡、4G 路由器及小型基地台，進入 5G 時代，網通廠商產品布局再進階，升級行動固網 FWA 路由器、小型基地台、車聯網設備、交換器、雲端接入無線設備及後置網路路由器。

智邦竹南新廠 Q2 投產

智邦 (2345) 自 2015 年打入白牌交換器市場後，目前是 Amazon、Facebook 等國際網通大廠供應商。2018 年上下半年營收先蹲後跳，主因是上半年受到零組件供應短缺衝擊，下半年零件供給紓解後、出貨力道回升。全年營收達 430.92 億元、年增 18.23％，連續三年營收創新高，推估 2018 年每股盈餘上看 5 元水準。

展望 2019 年，主要動能仍是資料中心交換器、ODM 業務，同時也有新的電信客戶訂單加入，例如白牌 100G 交換器會從第二季開始小量出貨到美國電信市場。預計 100G 交換器仍是 2019 年的主力產品，應用端會從資料中心擴及電信業者。公司也會在 2019 年第二季開始量產供應 400G 交換器。

來源：《萬寶週刊》 1325 期

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