【統一投信】明星科技股重回基金經理人懷抱 但還抱得不夠多

根據美銀美林三月份全球基金經理調查顯示，有 25% 經理人認為未來 12 個月經濟成長減速，相較 1 月調查的 60%，顯示對景氣基本面已不再那麼悲觀，但對風險資產仍保守以對，有 3% 投資人超配股票，比例創 2016 年 9 月以來最低，40% 經理人超配現金超過長期平均的 20%；而本月投資人最擁擠（最喜愛) 的前三大交易是：作空歐股（19%）、作多美元（18%）、作多 FAANG+BAT(16%)，但對比歷史標準的擁擠程度，卻顯得還不夠擁擠，無系統風險之虞。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，美銀的報告顯示全球專業投資人對景氣的悲觀預期已不再惡化，對於股市則是抱持審慎樂觀態度在謹慎操作，避險與防禦類股仍占據整體資產配置相當比重，但已樂意回補具有成長性的科技股，其中最具代表的投資組合 FAANG+BAT 向來是多頭市場的資金焦點，去年第三季名列最擁擠交易時有逾 50% 即超過半數全球經理人都在作多此交易，歷史平均則是 30% 左右，表示經常性地有至少三成左右經理人看好而作多，但現在 FAANG+BAT 雖重登經理人最喜愛、最看好的交易之一，但目前仍僅有 16% 投資人回補，後續還有回補空間。

袁永騰指出，看好這波從去年底觸底反彈的行情尚未結束，頂多是中場休息，主要依據是基本面並沒有大家預期的那麼差，全球去化庫存的調整預期再 1 至 2 個季度，下半年景氣可在需求改善之下回升，而中美雙方也力求在 4 月底前達到貿易協議，英國脫歐時程及方式雖仍有不確定性，但市場對此議題反應已漸鈍化，美國聯準會只要不突然意外轉鷹派，維持偏鴿態度，則整體市場會逐漸走向對風險資產有利的情境，然而，目前卻還有 40% 投資人仍保守觀望維持超配現金，比歷史平均多出一倍，意味著，只要市場情勢更明朗化且無重大意外，多頭市場就會繼續前行，還在場外觀望的資金也有被迫回補的壓力，擁抱趨勢前沿的科技成長股。

美銀美林每個月會發布全球基金經理對於經濟與行情多空看法的調查報告，這些有經驗的操盤人意見被視為是「聰明錢」的市場看法。FAANG 指美國五大科技新創公司：臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、谷歌（Google），BAT 是指中國三大科技網路龍頭：百度（Baidu）、阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent），七大巨星在產業發展居領導地位，也是股市先行指標，除了騰訊在香港掛牌，其他六家皆在美國掛牌。

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