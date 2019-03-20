【馮冠華專欄】靜待重頭戲上演

3 月 20 日推介 - 小米（1810）

1）上日港股市況總結：港股週二反覆靠穩，全日上下波幅只有 167 點，最終收報 29466 點，上升 57 點並錄四連升。全日成交金額按日下跌約 15% 至 993 億。滬深港通總成交額按日下跌約 33% 至 114 億，流向轉淨流入，金額約 1.3 億。北向卻轉為淨流出，金額約人民幣 16 億。藍籌 34 升 16 跌。



板塊方面，石油、豬肉、內房、中資電訊、內航、半導體、核電及醫藥股表現較好，水泥股也有少許反彈。相反，燃氣及教育股則有較大沽壓。中午公佈業績的港燈 - SS (2638) 表示在新利潤管制下，未來的派息將會減少，股價應聲下挫逾 4%。做空方面，佔大市成交再回落至 12.7%。牛熊証街貨最新比例為 65:35，重貨區方面，熊証上移至 29800-29849，牛証也上移至 28900-28949。

簡評：雖然上證昨天 3100 點得而復失，並下跌收場，但也無阻恆指錄下四連升，並再創今年收巿新高。當然大家不用太執著昨天兩市的背馳，因兩地升跌點數其實也不顯著。對看多的投資者，北向資金逆向是較大的隱憂，會否如上次般，是上證調整的先兆還有待觀察。



其他的指標則大多向好；成交下滑但仍有接近千億、藍籌升多跌少、南下資金轉淨流入、做空比率為 3 月的新低等等。技術指標的黃金交叉也應接近出現，本地傳媒也在近日不停搖旗吶喊。氣氛雖好但也不要忘記今週的重頭戲，即聯儲局議息及週四騰訊（700）的業績。

近日看到有很多公司的股價在業績前走高，但績後卻有「見光死」現象。更令人摸不著頭腦的是這些公司的業績大都是不俗的，如友邦（1299）、TCL 電子（1070）、澳優（1717）、碧桂園服務（6098）等等。筆者唯一想到的解釋，是熱錢充裕，投機活動導致股價極之反覆。另外，南下資金瘋搶萬州（288），股價有如脫韁野馬野馬，參考昨天滬港通南下數據，長城汽車（2333）或有留意價值。

談到熱錢，不得不提之前通達（698）的 5G 天線、復旦張江（1349）的科創板申請意願和昨天的飛思達科技（1782）參與 5G 網絡實驗，均可令股價單日爆升 3 成。在 5G 及科創板還未正式出台前，相信這類故事會不停出現，是散户的靈丹或毒藥，大家應心裡有數。

小米（1810）的股價也在績前走強。筆者覺得其業績尚算不俗。第四季新手機型號減少，直接令第四季收入低於市場預期，但全年盈利卻又高於市場預期，其物聯網業務收入和毛利率增長功不可沒。這業務也是公司主席不厭其煩地向投資者推銷的，而不是其硬件（手機）業務。如今天遇到上述的「見光死」的狀況，筆者仍建議吸納作中長線投資。不要忘記還有兩個短期股價催化劑。一是公司有機拿下香港虛擬銀行牌照，二是同股不同權公司有機會在七月被納入滬深港通可買賣名單。雖然這倆均不是新新聞，但一旦落實，股價仍有機會提振。

2）美股上日市況總結：美國三大指數週二個別發展，當中道指早段曾上升逾百點，但最終收跌 27 點，標指則約持平而納指則上升 0.12%。美滙指數最新見 96.41，紐約期油則在 58.98 美元。港股 ADR 回落 51 點，相當於恆指 29415 點水平。

3）個股訊息：中電信（728）指今年資本開支 780 億元（人民幣，下同），當中 90 億元將用於 5G，年內擬擴大規模試驗，再根據 5G 牌照發放、產業鏈發展及試驗結果，決定是否擴大商用。

勝獅貨櫃（716）訂立框架協議，或出售５間全資附屬公司，包括啟東勝獅能源裝備、啟東太平港務、青島太平貨櫃、寧波太平貨櫃及勝獅貨櫃管理（上海）。相關公司於中國從事之業務包括製造乾集裝箱、特種集裝箱及冷凍集裝箱、提供集裝箱碼頭服務以及提供集裝箱製造技術及研發服務。目前預計潛在出售事項的代價將介乎 35-40 億元人民幣。（公司昨天的市值為 34.8 億港元）（經濟通）

金蝶國際（268）昨晚發出通告作出 4 點澄清，以回應近期針對該公司的財經分析報告。詳情可從港交所網站下載參考 。

舜宇光學科技（2382）公布，截至去年 12 月底止，全年盈利 24.91 億元 (人民幣．下同)，按年下跌 14.15%，派末期息 56.8 分。（相比 2 月 13 日發出的盈利預警指引 12-15% 下跌，業績屬於下限）

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