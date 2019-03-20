金管會指片面變更保單收費方式將開罰 南山人壽發三大聲明喊冤

金管會主委顧立雄今 (20) 日表示，南山人壽 2017 年底片面變更保單收費方式波及 2 萬多件保單，更有保單停效，嚴重損及保戶權益，將對南山人壽開罰；對此，南山人壽晚間發布三大聲明喊冤。

南山人壽 2017 年底大砍 150 多名收費員，改由保戶自行繳納保費，但因為片面變更保單收費方式，有保戶未注意變更繳費方式，而沒有繳交保費，導致保單停效。據保險局統計，有超過 2 萬多件保單受影響，有 2 千多張保單被墊交保費、200 多張保單因為未繳保費而保單失效，影響甚鉅，因此金管會決議下個月對南山人壽開罰。

對此，南山人壽發布三大聲明如下：

１．南山人壽為維護保戶權益，雖然取消派員收費管道，但已規劃完善的相關配套措施，並由專人聯繫提醒保戶繳費。針對少數案件因繳費管道調整，未注意繳費事宜以致保單受影響者，本公司已全數聯繫完畢，並協助保戶完成繳費事宜，保戶之保單效力不受影響。

２．南山人壽重視客戶權益，原派員收費的保單，其保險契約效力並不會因本公司取消派員收費制度而受影響、未如期繳費而致保單失效或停效，南山人壽對客戶的理賠服務與給付均維持不變，不受影響。

３．針對少數需要到府收費的保戶，本公司尊重保戶意願，並協助保戶完成繳交保費，確保客戶權益。