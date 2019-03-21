能源盤後—上週庫存意外減少近千萬桶 原油衝上4個月高點

週三 (20 日) 交易，原油價格登上 4 個月高點，係因美國官方數據顯示上週國內原油庫存減少了近 1000 萬桶，且汽油和蒸餾油庫存也大幅下降。

本週迄今，因市場預期 OPEC 與其盟國將持續減產至少到 6 月，原油價格已廣泛走高。

與此同時，金融市場更廣泛關注的是 Fed，因 Fed 在週三結束為期 2 日的政策會議。根據新意向點陣圖，Fed 示意今年不會再升息，而且 2020 年只會升息一次，美元隨即相應下跌，轉而給予美元計價的原油價格一股支撐力。

U.S. Bank 財富管理公司資深投資策略師 Rob Haworth 表示，「市場不在意 Fed 微降經濟預期，而將焦點放在他們的鴿派立場，即今年不升息，且 9 月結束縮表的決議。」

WTI 登上 4 個月高點

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 80 美分或 1.4%，收每桶 59.83 美元，盤中高點在 60.12 美元，為去年 11 月以降最高收盤價，WTI 的 4 月契約在週三交易結束後到期。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 94 美分或 1.6%，收每桶 60.23 美元

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 89 美分或 1.3%，收每桶 68.50 美元，創 11 月以降最高近月契約交易收盤價。

庫存報告

EIA 週三報告，3 月 15 日止的一週美國原油供應量減少 960 萬桶，與分析師預期背道而馳，因為根據 S&P Global Platts 調查，分析師原本預期供應量上升 100 萬桶。

API 週二公布的上週美國原油庫存數據也僅下降 210 萬桶。

WTRG Economics 的能源經濟學家 James Williams 表示，「這回大幅下降內，有 2/3 是因為出口增加。此外，煉油廠的利用率上升了 1.3％，但通常這個時節因為煉油廠季節性維護，利用率是下降的。」他指出，出口增加 339.2 萬桶 / 日，是第二高記錄。

根據 EIA 報告，上週汽油供應量也下降 460 萬桶，蒸餾油下降 410 萬桶。S&P Global Platts 調查顯示，分析師原本預期汽油和蒸餾油供應量均下降 210 萬桶。

其他能源商品

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2% 至每加侖 1.917 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9% 至每加侖 2.008 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.9% 至每百萬 Btu 2.82 美元。

EIA 明日將公布上週天然氣庫存報告。

Oanda 分析師 Dean Popplewell 表示，「總體而言，因 OPEC + 持續減產，以及美國制裁伊朗和委內瑞拉，原油價格獲得支撐力，但市場仍擔心經濟成長，所以壓抑了原油價格漲勢。」