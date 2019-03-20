三大法人集中市場共買超52.84億元 加碼欣興1.69萬張

台股今 (20) 日集中市場收盤上漲 39.24 點，收在 10551.56 點，成交值 1186.67 億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超 52.84 億元，其中，自營商今日站在賣方，共賣超 4.55 億元，投信買超 1.44 億元，外資及陸資買超 55.95 億元。三大法人共加碼欣興電子 (3037-TW) 1.69 萬張。

在期貨市場部分，外資在期貨市場多單口數增加 2707 口，未平倉合約口數為 56702 口。

證券分析師張陳浩指出，目前大盤短線雖然呈現乖離過大的走勢，但顯示中線偏多，且在市場資金充沛的情況下，只要有題材，個股就能得到資金加持，如今天盤中的蘋果概念股即為一例。

外資今天在集中市場買超較多的個股為欣興、大成鋼、國泰金、永豐金、台積電、元大金、合庫金、嘉聯益、開發金、台新金；外資在集中市場賣超較多的個股為友達、新光金、群創、聯電、光磊、日月光、晶電、揚明光、榮成、廣達、華新。

投信今天在集中市場買超較多的個股為，南茂、大成鋼、敦泰、永冠 - KY、全新、南電、遠東市、台達電、天鈺、健策、欣興；投信在集中市場賣超較多的個股為，華航、華新、亞泥、國際中橡、嘉晶、旭富、漢翔、榮成、光磊、國喬。

自營商今天在集中市場買超較多的個股為，大同、友達、南茂、欣興、亞光、南亞科、嘉聯益、南電、聯詠、元大金；自營商今天在集中市場賣超較多的個股為，華新、新光金、長榮、華邦電、誠美材、TPK-KY、智邦、臺企銀、京元、台郡。