【豐銀投顧】量能控制得宜，盤堅持續向上

◆盤勢分析

筆者自創的「神奇動能」昨天突然爆出的量，指數因此上下震盪，當時筆者就斷言，今天最好的情況是動能可以適當的減少，以免爆量出現賣壓。果然在今天一開盤就發現動能有減少的現象，今天的盤也就慢慢往上攻堅，終場還是創下了今年的新高。筆者也曾說過:「沒有放空的訊號，就打消放空的慾望」。到今天依然是如此，眼見著去年 10/11 跳空缺口已經回補，之前一再放空，甚至不惜在電視節目中斬釘截鐵用技術分析斷言指數不會過高的人，在這真不知道要怎麼自圓其說了。這也就是筆者一再強調:「資金行情大於一切」的範例。

既然盤勢不會太差，那麼未來還有哪些個股可操作？全球已進入新世代 5G 通訊建置的預賽，日、韓、美、中相繼表態積極爭取在 今、明年進入商業運轉，受惠 5G 通訊技術漸成熟，5G 通訊的傳輸速率，較現有 4G 提升 10-100 倍，在此高速傳輸之下，對於高頻、高速天線模組的仰賴程度加重，相關 5G 通訊新材料的應用趨勢，成為今年重要新商機。相較目前 4G 傳輸速度，5G 高速傳輸應用的放大效果，將不僅在消費者的手機等可攜式裝置上，還包括人工智慧、智慧家居、物聯網、甚至車載裝置應用等，將遠較手機等手持式裝置為快，其中因應高頻無線傳輸的天線組，更具關鍵地位。

就 iPhone 軟板供應廠商而言，嘉聯益 (6153-TW) 去年接獲蘋果 iPhone 的 LCP 軟板天線訂單，台郡 (6269-TW) 採用 MPI 天線高頻傳輸模組，也已在去年第 3 季起啟動出貨，雖然去年第 4 季蘋果「高貴」的新手機銷售狀況極差，也使運用新材料、新製程生產的軟板天線難以彰顯其經營效益。上述個股之外，其他還有不少可以注意的個股我們也會一一在日後介紹給大家，祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師