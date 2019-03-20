台股盤前─資金行情沒完沒了 但這個指標居高度關鍵地位

台北股市集中市場加權股價指數日 K 線拉出長紅棒站上年線後，昨日大盤以平盤作收，且成交量能維持在 1147 億元，今 (20) 日大盤將以維持年線上下整理格局為主，台股走勢持續偏多，但市場量能則為現階段市場最重要的關鍵因素。

證券分析師黃漢成指出，目前大盤成交量能合宜，觀察大盤如急速爆發出達 1400-1500 億元的成交大量時，則將為台股警訊，勿再追高。

同時，昨日新台幣在盤中升值走勢受阻，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，現階段台股不妨以股匯市等量齊觀，在新台幣升值受阻的狀況，恐代表海外資金的匯入台灣趨勢趨緩，相對而言，是否代意味北股市豬年開年以來的「資金行情」在此就告一段落，值得投資人留意。

在今晨收盤的美國股市數據方面，AMD 股價飆升引領費半與那斯達克指數齊揚。收盤美股道瓊指數下跌 26.72 點，或 0.10%，收 25887.38 點。標普 500 指數下跌 0.37 點，或 0.01%，收 2832.57 點。那斯達克指數上漲 9.47 點，或 0.12%，收 7723.95 點。費城半導體指數上漲 18.58 點，或 1.34%，收 1407.35 點。

台股 ADR 方面，聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.54%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.54%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 與中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

證券分析師黃漢成則指出，目前台股屬高檔震盪格局，台股以 5G 題材受到市場關切，而證券分析張陳浩則強調，目前大盤短線雖然呈現乖離過大的走勢，但顯示中線偏多，且在市場資金充沛的情況之下，只要有題材，個股就能得到資金的加持，目前來看，以可成 (2474-TW)、GIS-KY(6456-TW)、TPK-KY(3673-TW)、穩懋 (3105-TW) 等蘋果概念股有機會演出向上等行情。

在市場重要訊息方面，在台積電 (2330-TW) 宣告採季季配息制度後，登高一呼效果顯現，已有興富發 (2542-TW)、尚凡 (5278-TW)、大豐電 (6184-TW) 等 5 家企業表態跟進。

矽晶圓大廠環球晶圓 (6488-TW)2018 去年受惠矽晶圓出貨價量齊揚，第 4 季每股純益高達 8.52 元、全年賺進逾 3 個股本入袋，EPS 達 31.18 元，單季及全年獲利同步改寫新猷；董事會決議去年盈餘每股配息 25 元。環球晶去年獲利改寫歷史新高紀錄，預計發出等現金股利總額超過 100 億元，達 108.81 億元。

「殯葬大亨」萬安生命大股東吳珅篁，將宣布對華建 (2530-TW) 持股已逾 41%，加上其他大股東已超過 5 成，將要在近日內召開華建股東臨時，改選大華建設改選。

台灣中央銀行公布，五大銀行今年 1-2 月新增房貸金額為 840.48 億元，年增幅度 10%；據分析，從買賣移轉棟數觀察，房市成交量已擺脫谷底、穩定成長，房價也呈微幅上漲，其中並且以高雄表現最好。