中租-KY去年獲利創高 董座稱今年續拼雙位數成長

繼 2018 年獲利創高，中租 - KY(5871) 董事長陳鳳龍於今日下午法說會表示，2019 年持續推動各主要地區穩健成長，整體業務朝雙位數增長邁進。中租 - KY 表示，2018 年應收款淨額、手續費收入因新增業績增加而成長，推升全年營收 505 億元，年增 22%，合併獲利 134 億元，年增 38%，每股盈餘 10.37 元，總資產超過 4,000 億元，股東權益報酬率維持 23%。



中租 - KY 指出，2018 年主要營運地區業務動能持續，整體應收款淨額成長率，由前年的 14% 增加至去年的 24%，其中以中國地區成長動能較大，全年成長率為 32%，成長逾一倍；東協地區全年成長率達 22%，主要動能來自越南及馬來西亞兩個國家；台灣地區成長率則有 20%。



中租 - KY 表示，2018 年因合併營收成長 22% 及費用管控合宜，同時受惠持續提升的資產品質對獲利的挹注，推升合併營收較前年成長 38%。



中租 - KY 進一步解釋，2018 年台灣地區遞延率由第一季 3.5% 降至第四季 2.8%，中國地區由第一季 3.2% 降至第四季 2.1%，使整體信用減損提列金額較前年同期減少，推升獲利成長。此外，中國地區因資產品質提升，2018 年獲利占比由前年 37% 提高至 40%，台灣地區略降為 50%，東協地區獲利占整體近 5%。



展望 2019 年，陳鳳龍表示，整體業務維持雙位數成長，台灣地區目標成長 10%，中國及東協地區則預估各成長 20%。