反對基於政治目的「搞垮一家外國企業」 中國外長：這種做法不道德

根據《彭博社》報導，中國外交部長王毅今 (18) 日表示，中國反對基於政治目的，無端指責、搞垮「一家外國企業」的企圖，「這種做法是不道德的」。

雖然王毅並未提及「華為」兩字，但在此之前，他已多次發表類似言論，表達力挺華為之意；3 月上旬，王毅曾言，只要秉持客觀公正立場就可看出，針對中國「特定企業和個人」的行為，根本不是單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。

當時王毅稱，中國政府會繼續採取一切必要措施，維護中國企業和公民的正當合法權益，「我們也支持相關企業和個人，拿起法律武器來維護自身權益，不當沉默的羔羊。」

王毅週一再度針對華為事件開炮，他強調，基於政治目的，無端指責、搞垮「一家外國企業」，這種做法是「反常的、不道德的，不會得到支持。」

本月，華為於美國德州聯邦地方法院，控告美國政府，指其藉由「國防授權法」，限制聯邦機構使用華為產品，違背美國憲法。

對此，美國駐北京大使 Terry Branstad 回應，他對違憲一事，尚未掌握具體細節，「但這看起來有點奇怪，像是在報復。」

Branstad 說，「這種事情，無論在加拿大或美國，永遠不會發生，在我看來，(華為控告美國政府違憲) 這不是個非常聰明的策略。」