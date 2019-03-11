尚凡終結虧損 去年每股賺13.48元 擬配發現金股利10.78元

尚凡資訊 (5278) 董事會通過 2018 年財報及股利政策。2018 年合併營收 8.29 億元，年增 70.41%，創歷年新高，稅後盈餘 1.91 億元，每股稅後盈餘 13.48 元，揮別連續 3 年虧損，正式轉盈。董事會通過擬分派現金股利 10.78 元，以 3 月 8 日收盤價 185.5 元計算，現金殖利率達 5.81%。尚凡本次現金股利將全數以資本公積進行分派，因屬於股東之前投入資本的返還，故股東們將不須被課徵所得稅。尚凡去年第四季合併營收 2.66 億元，相較去年同期增加 80.84%。稅後盈餘 7935 萬元，每股稅後盈餘 5.62 元，較上季成長 49.52%，獲利創下單季歷史新高。



此外，董事會亦通過未來現金股利得每季分派，待股東會通過此修訂案後，將於次一季董事會核准後配發。此舉將是繼台積電 (2330) 首家分次發放股利後，再度跟進的上市櫃公司。



尚凡指出，受惠產品 iPair 導入直播服務，其直播與會員營運業務同步成長，旗下其他產品海外營運亦穩定增長。除本體業務持續成長外，尚凡去年投資 100% 持股之新事業「大研生醫國際股份有限公司」，由尚凡創辦人之一的林東慶藥師出任董事長，其保健食品於去年 11 月正式開賣後，營收動能不大但穩定成長中，今年大研生醫之獲利將全數投入優秀人才招募、新產品研發、專利申請與配方優化升級等。

