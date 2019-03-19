外幣存款爆紅 國銀廣設外幣ATM 中國信託機台居冠 台新搶進超商

外幣存款爆紅，據中央銀行統計，我國外匯存款在去 (2018) 年 11 月底，突破 6 兆元創下歷史紀錄，且不到 6 年就翻倍暴漲，在此趨勢下，銀行為了便民，大舉廣設外幣提款機，目前有 14 家銀行設置，其中以中國信託全臺 152 家分行都有設置市占率最高。台新銀行除了全台分行，也搶進全家便利商店。

截至 2012 年底，我國外匯存款只有 2.88 兆元，但在 2013 年開放人民幣外幣存款之後，一年的時間，我國外匯存款年增率就大舉超過 20%，如果攤開自 2002 年起就有的統計數字來看，會發現過往的平均年增率都不到「兩位數」，顯示人民幣存款業務開通後，掀起國人外幣存款投資就此邁大步，而到了去年 11 月底，外匯存款突破 6 兆元，不但創下歷史紀錄，且不到 6 年就翻倍暴漲；不過今年初以來，隨著人民幣存款退燒，外匯存款又落到 6 兆元以下。

因為新台幣長期低利，國人買進外幣存款的意願也越來越高，也讓外幣提款機愈來愈普及，目前包括：台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、中國信託銀行、新光銀行，總共有 14 家銀行設有外幣提款機。

中國信託銀行雖然在 2017 年底才推出外幣 ATM，但是「後發先至」快速布點，在全臺 152 家分行皆設立可提領美元、日圓的外幣 ATM，預計今年 4 月上旬完成建置，機臺數居銀行業之冠，亦為唯一於全臺分行同時建置美元、日圓 ATM 的銀行。

中國信託表示，該行外幣 ATM 提供美元、日圓及人民幣的外幣提領服務，2018 年底統計交易量較 2017 年大幅成長近三倍，其中日圓交易筆數占比近五成。

台新銀行在外幣 ATM 的設置也很積極，目前在全臺 101 家分行內皆設置 24 小時不打烊的外幣 ATM 以外，更與全家便利商店攜手合作，首波在台北市松盛店、新廣州店，新北市淡水新旭店、板橋永安店、蘆洲福安店，桃園市中壢源興店等 6 家店舖導入外幣 ATM 服務。

台新銀行表示，依各外幣 ATM 設置點的區域民眾主要兌換幣別需求，提供美金／日圓／人民幣三種外幣；鈔券面額為美金 50 元、人民幣 100 元 (人民幣單次最高提領限額為人民幣 2 萬元)、日圓 5000 元。

新光銀行則是除了有外幣提領 ATM，更進一步推出「臺外幣現鈔兌換 ATM」。

新光銀行臺外幣現鈔兌換 ATM。(圖：新光銀行提供)

新光銀行表示，依照過往外幣提款機的客戶交易資料分析，發現 57% 客戶最常使用 ATM 提領日幣現鈔，人民幣與美金各佔 20%，與觀光局統計國人出國旅遊最常到訪國家為日本的觀察一致。而臺北車站商圈是重要交通樞紐，也是外國觀光客與本國旅客最易造訪之處，週邊飯店、商旅、青年旅社密集，因此選擇新光銀行館前數位分行成為首間提供此次服務的分行。

外幣提款機不限該行客戶使用，而是提供各家銀行 (或郵局) 金融卡，透過新台幣帳戶扣款可「跨行」提領外幣現鈔，不過，需要跨行手續費，如果用該銀行的金融卡提領外幣，則不收手續費。而提領的外幣匯率依現鈔牌告「賣出價」為基準。

目前可提領幣別包括：美金、港幣、日幣、人民幣。但是每一家銀行外幣提款機提供的鈔票幣別不相同，而且外幣提款機可提取的外幣鈔票，只限一種面額。以臺銀為例，只提供日幣 10000 面額、美金 100 面額、港幣 500 面額、人民幣 100 面額。

而「臺外幣現鈔兌換 ATM」相較於現行外幣提款機，除本國晶片金融卡就可提領外幣之外，亦可執行臺外幣現鈔雙向兌換功能，目前提供美元、日圓、人民幣三種幣別的現鈔兌換，包含臺灣居民、外籍人士與中國大陸、香港、澳門地區人士只要有兌換需求均可適用，不但方便、安全且可省下手續費，即使在臺灣沒有外幣帳戶也能兌換。