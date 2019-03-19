【華冠投顧】盤後分析：多空對峙收平盤

劉彥良 分析師

早盤空方持續打壓但多方堅守防線，使得指數始終維持在小跌 10~20 點之間沒有進一步擴大。多方直到接近 1 點鐘附近才轉守為攻，推升指數改寫波段新高至 10525 點，但空方不甘示弱在最後一盤進奇襲，導致加權指數尾盤翻黑收小跌 0.38 點。對峙一整天下來，多空最終打了個平手，任一方都沒討到便宜。

昨天表現強勢的 5G 概念股，今天仍有台揚 (2314)、譁裕(3419) 和兆赫 (2485) 上攻。此外散熱族群的雙鴻 (3324) 和超眾 (6230) 盤中亦有買盤推升，可惜收盤留有長上影線。

PCB 方面，欣興 (3037) 和台光電 (2383) 創高後拉回，不過生產交換器用板的高技 (5439) 連漲 3 日再創波段新高，它也是我在 1/25 節目中請投資朋友要好好留意的個股。高技去年前三季 EPS 來到 2.52 元已超越 2017 年全年表現，同時若比照去年股利配發率 86% 來計算，為低本益比高殖利率，進可攻退可守，唯近日連漲 3 天後，已不具備元月底分享給投資朋友時的高度投資價值。

盤面上有個新堀起的族群，那就是 TDDI 概念股，所謂的 TDDI 就是把面板驅動 IC 和觸控板 IC 整合成單一晶片，不僅可以讓手機再薄化，同時還有提高亮度、節省生產成本等優勢。現在部分 android 系統的中高階機種已開始使用，未來的滲透率只會更高，相關概念股大致可分為 IC 設計如義隆 (2458)、聯詠(3034) 和天鈺 (4961) 等，以及 COF 封裝如易華電 (6552)、南茂(8150) 和頎邦 (6147) 等，投資朋友可以好好留意這個科技新趨勢的發展潛力。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。