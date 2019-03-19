【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股在週一收復年線後，今日走勢陷入膠著，台積電今日全日都在盤下游走，大立光直到尾盤才拉升至１％的漲幅，台塑四寶則是拖累傳產類股表現，所幸今日金融股在富邦金大漲逾２％帶領下，扮演撐盤要角，加權指數今日幾乎收在平盤，外資於期現貨合計買超 41 億。

《國際金融市場焦點分析》

中國上交所科創板審核系統週一正式上線，預計首批名單本週內有望出爐，不過券商股今日依舊低迷，而且昨日引領多方的白酒、銀行及保險板塊今日大多拉回，早盤在題材股輪番表現下，上証指數一度站上 3100 點整數關卡，但在權重股缺席下，資金熱潮有所減退，即使午後軍工及油氣板塊拉升，上証指數依舊無法站穩 3100 點，而受到金融板塊疲弱衝擊，A50 期貨拉回超過百點。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC + 監督委員會落幕，官員承諾將維持減產協議直到六月，同期間委內瑞拉及伊朗產量料持續下滑，加上沙烏地阿拉伯表示，將持續超額減產以維持原油市場供需平衡，此外，美股持續上揚，亦同步帶動市場風險偏好回升，昨日收盤輕原油期貨上漲近 1%，價格創下 4 個月以來高點；美國經濟數據持續疲弱，市場預期聯準會在後續會議上可能暗示降息，帶動黃金期貨上漲近 0.5%。

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