高層接二連三走人+遭降評 臉書創今年來最大單日跌幅

臉書 (FB-US) 上週四臉書產品長 Chris Cox 掛冠而去後，週一股價延續跌勢收低 3.3%，創下今年迄今最大單日跌幅。同時，臉書執行長祖克柏也宣布 WhatsApp 副總裁 Chris Daniels 也將離開公司。

臉書股價近 5 日走勢

Needham 分析師週一 (18 日) 調降臉書評級，主要因為擔心臉書有更多高層會隨著 Cox 和 Daniels 的腳步離開臉書。

Cox 是臉書最初 15 位工程師之一，一路隨公司內攀升上來。他監督臉書大部分業務，也是祖克柏極為仰賴的 M 團隊其中一部分，創造了動態新聞 (News Feed) 在內許多臉書關鍵產品，近期他監督所有公司 app 策略。

上週五臉書收低 2.5%，過去一年跌幅超過 13.3%。

臉書邁向私人通訊的方式恐怕也讓投資者擔心，因為臉書貼文可以設定不公開或侷限好友觀看，投資者質疑，目標性廣告如何在用戶不公開貼文的情況下發揮功效。

祖克柏在近期財報法說會上表示，公司仍在思考如何在限時動態 (Stories) 上放置產品廣告，並稱需要耗費很長的時間，才能將旗下 WhatsApp 和 Instagram 等多種傳訊產品整合至臉書系統內。

上週紐西蘭清真寺發生恐怖份子大屠殺事件，兇手最初利用臉書直播槍殺掃射無辜民眾的過程，接著影片遭其他用戶大量散步，臉書上週六表示，這些槍殺影片被上傳了 150 萬次，但多數在完成上傳前已遭移除。

此外，臉書也遭監管單位關切。外媒上週報導，部分州檢察長考慮對臉書和谷歌等大科技公司的隱私政策採取行動。

密西西比州檢察總長 Jim Hood 表示，「你不能讓這種權力在少數人手裡慢慢變大，某些時刻就必須清點計算一下。」