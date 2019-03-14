臉書等傳當機 歸檔光碟再引注意 錸德盤中漲停帶動光碟族群走揚

受到臉書、Instagram 等傳出當機消息，市場擔心資料安全問題再度浮上檯面，讓光碟片備份再度引起注意；而近年積極轉型發展歸檔光碟 (Archive Disc，AD) 的錸德 (2349) 盤中股價強攻漲停 12.1 元，盤中成交量已逾 2.7 萬張，超過昨 (13) 日 1.28 萬張一倍以上，帶動同為光碟片的中環 (2323) 及鈺德 (3050) 盤中股價也強勢走揚。隨著雲端時代來臨，資料庫中心冷儲存需求湧現，帶動 AD 歸檔光碟滲透率攀升，AD 歸檔光碟是 Panasonic 與 Sony 聯合制訂開發，專為大型雲端資料庫運用的全新世代光碟，兩公司自 2013 年 7 月開始聯合研發 AD，並於 2015 年底完成 300GB 光碟的標準，可針對大型 (雲端) 的資料中心長達數十年安全儲存需求，保存期限可達 50 年到 100 年，並有效防止駭客進行資料覆寫或資料偽造，成為雲端資料中心儲存新選擇。



錸德董事長葉垂景日前曾表示，近幾年積極轉型朝向 B2B 新藍海市場，同時透過差異化找到 AD 新藍海市場，錸德是 Panasonic 集團唯一海外代工廠，已於去年 7 月開始出貨，成長速度優於預期，加上 AD 毛利優於一般消費性光碟，錸德轉型持續朝向好的方向前進；預估 AD 今年營收將占光碟事業總營收占比逾一成以上。由於歸檔光碟進入門檻高，屬於封閉式系統，是利基產業，隨著 AD 產品營收比重持續提升，有利整體毛利率提升。