外資連2買合計突破百億元 拱季底前資金行情

台股指數今 (18) 日續漲 73.46 點，收在最高 10512.7 點，成功衝破年線反壓並站上 10500 點關卡，三大法人買盤延續上周五的水準，合計買超達 72.39 億元，其中，外資近 2 日來共買超 108.3 億元，有助季底前資金行情續航。

在集中市場中，三大法人今同步買超，合計達 72.39 億元，其中，外資買超 52.67 億元、投信買超 1.2 億元，自營商買超 18.51 億元，投信和自營商均為連 6 買。

從今日部分中小型股轉弱來看，法人提醒，自營商自 2 月 11 日開紅盤日以來早已積極布局，時逢季底，或有對中小型股的季底結帳需求，須小心其湧現一波獲利了結賣壓；而投信買盤部分是反映日前八大行庫進場，能否在季底前維持熱度，有待觀察。

所幸，外資籌碼期現貨同步作多，法人認為，周三台指結算前行情持續偏多可期。

觀察今日外資買超前 10 大標的，以元大滬深 300 正 2 最多，達 2.3 萬張，欣興 2.2 萬張居次，其次分別為京元電子 1.9 萬張，台積電 1.4 萬張，玉山金、元大台灣 50 均逾 8500 張，兆豐金、永豐金、群創均超過 7000 張，而全新超過 5000 張。

外資賣超前 10 大標的分別為群益 25 年美債 2.5 萬張，台泥 2.2 萬張，亞泥、光磊和晶電均超過 8000 張，元大金、中壽逾 5000 張，南亞科、日月光投控和富邦 VIX 均逾 3000 張。

投信方面，買超欣興最多達 2000 餘張，光磊、穩懋和榮成均超過 1300 張，敦泰、優群、台塑、仁寶、嘉聯益和元太均逾 600 張。

而投信賣出前 10 大標的以台泥近 4000 張最多，強茂近 2500 張，京元電子、元大高股息、宣德、台半均超過 1300 張，世界、合晶、亞泥和金像電也遭賣超逾 500 張。

整體來看，在年線附近多頭集中火力，推升指數驚驚漲，有軋空手意味，而後續還有 63 萬張融券待回補，也可望再見到軋空單行情，惟須留意，今日加權指數是價漲量縮，且櫃買指數僅漲 0.15%，法人提醒，還是需留意短線指標來到高檔有過熱情況。