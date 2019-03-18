德意志銀行與德國商銀談合併 開盤後股價分漲3.6%、5.9%

德意志銀行 (Detusche Bank) 與德國商業銀行 (Commerzbank) 日前證實，雙方正在洽談合併；受此消息激勵，今 (18) 日歐股開盤後，德意志銀行股價漲逾 3.6%，德國商銀股價漲逾 5.9%。

台北時間週一下午 4 點 50 分，Investing.com 報價顯示，德意志銀行股價上漲 3.63%，至 8.10 歐元；德國商銀股價上漲 5.99%，至 7.57 歐元。

德意志銀行股價漲逾 3.6%。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.23%，德國 DAX 指數上漲 0.16%，法國 CAC 40 指數上漲 0.10%，英國 FTSE 指數上漲 0.59%。

德國商銀股價漲近 6%。(圖：翻攝自 Investing.com)

德意志銀行與德國商業銀行證實，雙方正在洽談合併，若順利合併，可望成為歐洲第 3 大銀行，規模僅次於匯豐 (HSBC) 與法國巴黎銀行 (BNP Paribas)。

不過，德意志銀行監事會成員、德國服務業工會代表 Jan Duscheck，在接受媒體採訪時表示，若德意志銀行和德國商銀合併，長期來看，恐使多達 3 萬個就業機會不保；短期內，則有 1 萬個就業機會面臨威脅。

德意志銀行監事會成員、德國服務業工會領導人 Frank Bsirske 亦稱，兩家銀行的合併，將使 2 萬個就業機會面臨危機；他直言，「這兩家銀行不適合合併」。

Bsirske 解釋，如果德意志銀行和德國商銀合併，雙方在零售及企業客戶方面，會有所重疊，問題將隨之而生。