【倫元投顧】由3105穩懋帶動起來的投機力開始延燒

◆盤勢分析

由 3105 穩懋帶動起來的投機力開始延燒了，除了 PA 族群之外，光通訊、3D 感測、網通、5G 等族群都連動了，被動元件、矽晶圓果然不是主角，完全印證上週五傳真稿的推斷！不過，被動、矽晶圓也不至於再重挫，畢竟股價拉回幅度已深，目前應該維持在某一區間來回震盪，以消化產業面的利空訊息，反而是新跌價的 MOSFET 族群 (第二季跌價 20%)，股價還需要修正。回到盤面，低價電子的強度增加，如 IC 設計的 2388 威盛(人工智慧)、2314 台揚(5G 概念)、3037 欣興(中實戶最愛)、2449 京元電(投信作帳) 等等；低價股轉強是業內作價的結果，換句話說，內資買盤已快速回流。

比較可惜的是，大盤成交量沒能跟上來，導致多頭結構呈現「買氣旺盛但買力不足」情況，一般而言，買氣屬於散多人氣、買力則屬於大咖是否動作，亦即，中實戶很努力但大戶較保守；而量不足可以補量，因此，只要大盤出現補量行為，台股就將以震盪趨堅方式進行。整體分析，雖然 PA 族的氣勢相當強，但因指標股 3105 穩懋的波段漲幅已大，應該不會是長線主流地位，我比較青睞車電相關族，因該族群的向外擴散類股較多，包括車用電子、車載鏡頭、車用連接線、電池材料、車用 PCB、車電散熱等；加上該族群尚未獲得市場關注 (籌碼面較佳)，可望成為大內高手(大資金內資) 波段操作的理想族群。

楊天迪 分析師

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