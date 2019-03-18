先進光搶攻指紋辨識 Q2業績可望跳增 估今年業績優於去年

光學鏡頭廠先進光 (3362) 看好生物辨識未來成長性，透過匯頂科技切入指紋辨識領域，目前指紋辨識新品已經進入最後認證階段，預估第二季起業績可望明顯跳增。公司指出，指紋辨識會以筆電為優先，下半年不排除進軍手機及智慧門鎖領域。在車用鏡頭訂單成長及筆記型電腦鏡頭升級帶動下，先進光去年營收達到 21.27 億元，年增 21.74%，法人估，全年每股盈餘逾 2 元。



先進光 2 月合併營收 9657 萬元，年減 11.19%；累計前 2 月合併營收 2.92 億元，年成長 0.11%。



先進光主力戰場在 NB 鏡頭市場，營收占比達 60%，由於去年新增美系客戶訂單，加上車載布局出貨台灣富豪（Volvo）及中國沃爾沃（Volvo）車款的環景鏡頭，推升車用營收占比近一成，車用將是先進光今年營運成長主力。



先進光看好今年營運成長動能，除車用市場布局擴大，加上指紋辨識應用增加，整體營運將優於去年，法人預期，在車用鏡頭持續成長、筆記型電腦事業穩定，以及指紋辨識新品量產出貨推升下，全年營收有機會保持兩位數增幅。