華晶科去年每股盈餘0.48元 擬配發0.5元股息及辦理增資

華晶科 (3059) 公布 2018 年財報及股利政策。2018 年稅後淨利 1.31 億元，年增率 874.19%，為三年來最佳，EPS 為 0.48 元。董事會也決議每股擬配發 0.5 元現金股利，配發率逾 100%，以上週五收盤價 27.4 元計算，現金殖利率為 1.82%。華晶科董事會也通過將辦理私募國內或海外轉換公司債，預計不超過 6000 萬股。此外，華晶科也通過子公司 Altek Semiconductor (Cayman) Co., Ltd. 擬申請於海外證券市場掛牌案，預計於 6 月 13 日召開股東常會表決。



華晶科 2018 年營收 111.94 億元，毛利率 11.78%，營益率 0.82%，稅前盈餘 3.01 億元，稅後淨利 1.31 億元，年增率 874.19%，EPS 為 0.48 元。



華晶科去年第四季稅後純益 2150 萬元，每股稅後純益 0.08 元，較上季 0.29 元下滑，但比前一年度 0.03 元成長，已是連續三季呈現獲利。