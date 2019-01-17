大股東丘鈦預警去年獲利恐下滑95% 新鉅科營運備受考驗

新鉅科 (3630) 大股東丘鈦科技日前發佈盈利警告，預估 2018 年稅前淨利將年減 95%，丘鈦 16 日股價下跌 6.43%。新鉅科今天股價開低一度翻紅，似乎不畏大股東獲利不佳及股價遭警示分盤交易影響。丘鈦科技 1 月 15 日發布盈利警告，根据公告顯示，丘鈦科技認為，儘管 2018 年攝像頭模組銷量取得大幅成長，但產品結構優化需要時間，加上附加價值較低的低像素攝像頭模組佔比提高、平均銷售單價下滑，導致折舊費用及人工成本提升，進而影響整體毛利率。



此外，塗層式指紋識別模組的銷售價格也出現明顯下跌，而光學式屏下指紋識別模組在 2018 年下半年才批量出貨，對整體佔比仍低，也影響指紋識別模組產品的整體毛利率。



匯率也是衝擊獲利原因之一，根據報導顯示，人民幣兌美元從 2017 年底到 2018 年底，貶值幅度逾 5%，使得丘鈦產品以美元計價的材料及銀行借款成本都提升，整體集團產生匯兌損失。



產業面來看，手機鏡頭單一品牌客戶的單一機種熱賣與否，往往左右供應商的業績方向，加上手機市場競爭激烈，母公司丘鈦在自己本身獲利明顯大減下，也難以持續大力奧援，新鉅科儘管去年第三季轉盈，但全年恐將還是陷入虧損，公司今年目標朝力拚轉盈。