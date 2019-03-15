台化每股擬配息6.2元 殖利率約5.7%

台化 (1326-TW) 今 (15) 日公布去年盈餘配發股利政策，公司董事會今日通過，每股擬配息 6.2 元，配息率約 74.34%，若以今日收盤價 108 元計算，現金殖利率約 5.74%。

台化公告，董事會通過擬每股配發現金股利 6.2 元，雖不如去年的 7 元配息，但仍為歷年來配息相對高檔水準，共將發出約 363.39 億元現金股利。

台化去年前 3 季獲利表現亮眼，稅後純益年增 22.9%，創新高，每股純益 8.05 元，同樣寫下歷年同期新高成績。

不過，台化第 4 季受到美中貿易衝突影響，客戶對市況觀望購料保守，且市場供應寬鬆，加上油價急挫拖累產品售價，高價庫存成本需逐月去化，使營業利益驟減，獲利表現大幅縮水，單季每股僅賺 0.44 元，全年稅後純益 486.42 億元，年減 10.6%，每股純益 8.34 元。

台塑四寶去年稅後純益 2109.41 億元，較 2017 年衰退 11％，但仍力守連 3 年獲利超過 2000 億元的水準。而台化 (1326-TW) 以 8.34 元榮登四寶每股純益王，台塑將接續在台化後，於下周二 (19 日) 召開董事會，市場預期，台塑配息可望超過 5 元水準。