【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：在多國陸續停飛波音公司的問題機種後，波音宣布暫停交付全球的波音 737 MAX 訂單，使得其股價週三反彈僅是曇花一現，週四再度下跌１％，同時市場也傳出原預計本月下旬舉行的川習會，可能延後到四月後，使得市場遭遇部分賣壓，科技股在連三天強勢表現後，昨日僅剩蘋果一枝獨秀，半導體類股也全面遭遇拋壓，最終在金融及能源類股較有表現下，支撐道瓊小幅收高，其餘三大指數則是全面走低。

台股觀點：Nvidia 持續受到併購消息持續走高，帶動美股半導體類股走強，台股週四開盤同步受到激勵而走高，不過受到中小型類股漲多拉回，台積電走跌及金融類股走軟影響，導致台股走勢下跌，收盤台股下跌 0.24%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 147 億元。整體而言，近期台股受到美股科技股及半導體類股表現強勢所支撐，不過外資籌碼方面買盤似乎未能持續，呈現賣多買少的現象，同時市場對川習會的預期太過樂觀，須注意利多出盡的可能，市場也對疲弱的經濟數據反應較為敏感，短線仍需注意回檔風險。

關注焦點：

1) 3/15 日本央行利率會議

２) 3/15 歐元區ＣＰＩ

３)3/1５美國密西根大學消費者信心指數。

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