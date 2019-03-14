【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

Nvidia 持續受到併購消息持續走高，帶動昨日美股走強，台股今日開盤同步受到激勵而走高，不過受到中小型類股漲多拉回，台積電走跌及金融類股走軟影響，導致今日台股走勢下跌，收盤台股下跌 0.24%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 146.64 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統川普表示，等中美貿易談判結束後，在舉行川習會，導致市場對於中美貿易之間的談判再度出現擔憂，加上今日中國公佈工業增加值年增率 5.3%，較前值下滑，且社會零售品消費年增率也出現走跌，在市場對於中美貿易談判出現擔憂及經濟數據持續走弱影響下，導致上證指數下跌超過 1%，而 A50 指數則受到白酒及平安保險上漲帶動，維持上漲趨勢。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 週三公布上週美國原油庫存意外減少 390 萬桶，遠超過市場預期的增加 330 萬桶，同時汽油庫存減少 460 萬桶，也優於預期，另外美國原油產量終於自歷史高峰下滑１０萬桶／日，來到 1200 萬桶 / 日，也呼應了之前 EIA 於月報上調降今明年美國油產的預估值，加上 OPEC 鐵了心減產，以及美國可能在四月之後取消購買伊朗原油豁免權，供應緊張情緒再起，推升ＷＴＩ期貨站上５８美元關卡。

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