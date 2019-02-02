〈過年何處去〉台開、臺鹽景點 串聯台灣「東西南北」大四喜迎春行程

新春過年何處去? 臺鹽 (1737-TW) 及台開 (2841-TW) 推出包括七股鹽山、苗栗通霄的南北串聯景點，及由花蓮剛完成的「新天堂樂園」及新埔「雲夢山丘」的東西串聯景緻，可供選擇；此外，台開在新天堂樂園新春舉辦的重機超跑展，也是車迷不可錯過的重點。

臺鹽表示，七股鹽山景點玩創新，特別打造高達 6.3 公尺的幸福萌鹿，再次挑戰全台最大主題公仔，以最靓的造型帶遊客登上幸福之路，另外還有鹽來館、鹽工廠的知性景點之外，聯手推出園區主題活動和限定優惠。鹽山上可愛萌笑的福鹿喜上眉梢，

臺鹽新春期間特別邀請高雄最具指標性音樂餐廳「藍色狂想音樂派」紀華朗老師等南台灣實力派歌手演唱，新春年節走一趟七股鹽山，在一年之初攀爬鹽山看福鹿，不僅徜徉音樂饗宴，也享受鹽山帶來淨化能量；園區內引進小型摩天輪、魔幻飛車、旋轉木馬等有趣的兒童歡樂設施。

同時，全台唯一製鹽觀光工廠「臺鹽通霄觀光園區」，臺鹽指出，園區內有免費參觀的「鹽來館」小型博物館，和付費導覽的鹽品、包裝水工廠，遊客可以到此瞭解鹽的科普知識、歷史和應用，還能進入工廠近距離觀察家家戶戶食用鹽品和包裝水的製程，來趟深度之旅。臺鹽通霄園區內更規劃海洋溫泉溪，可供民眾泡腳 SPA、戶外大型親水廣場、臺鹽生技展示中心，同時，在春節期間安排街頭藝人駐場表演，以及巨型鹽罐裝置與孩童身高萌反差，相當饒富趣味，現場也開放親子 DIY 七彩幸運鹽。

台開表示，春節期間除了到新天堂樂園看「Hyper Power 極動 2019」重機超跑展外，今年農曆春節 9 天假期更要到新天堂樂園「世界級」景點拍照打卡，新天堂樂園潮商店與各項娛樂設施也是一大亮點。

臺鹽七股鹽山在新春推出幸福萌鹿。(圖：臺鹽提供)

目前新天堂樂園已成花蓮最熱門打卡亮點，且都是世界級打卡景點，除全世界最大貨櫃星巴克外，從天使城 (LA) 來的人 -- 美國藝術家米勒的「天使之翼全球計劃」翅膀畫作，第 60 站到花蓮，這也是全球最大 5 公尺乘以 5 公尺畫作，2 月 1 日起正式在花蓮新天堂樂園與大家見面，可免費現場拍照打卡加入天使會員，成為快樂天使行列，讓大家願以一顆天使之心，熱愛人類，熱愛地球。

台開新天堂樂園的貨櫃星巴克、美國藝術家米勒之「天使之翼」翅膀畫作、金氏世界紀錄認證之全球最大瓷磚壁畫、全世界最長 66 米的海浪塗鴉藝術牆、全球室內最高雙螺旋立體親子溜滑梯，是新天堂樂園五個熱門新打卡景點。

此外，台開在新竹規劃之養生園區 -- 台開新埔「雲夢山丘」，在春節期間舉辦「花鳥溫泉季」，這樣的走春行程完全免費入園。可在雲夢山丘漫步「花知道」觀賞茶花、看台灣最多 1100 多種與 1 萬 5000 棵茶花、走「百佛道」身心靈養生、至雲水觀擲筊祈福搏金幣、泡腳溫泉、看孔雀、五色鳥等，體驗享受園區八大景點，來一趟養生元氣走春之旅。