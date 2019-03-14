大發汽車子公司工廠發生火警 損失情況不明

日本汽車製造廠大發汽車旗下子公司，「大發九州」(Daihatsu Motor Kyushu) 位於日本九州的大分工廠，在日本時間週四 (14 日) 上午 9 點 40 分左右傳出火警。火舌從大分工廠的第 1 塗裝工廠竄出，當地消防隊派出 14 輛消防車在 9 點 58 分抵達現場救火，經過 2 個半小時後，已將火勢控制住，並在 14 點 26 分時，將火勢完全撲滅。

根據大發九州的說法，在火災發生當時，約有 160 名員工在廠內工作，1 名 40 多歲的男性員工因為吸入濃煙已送醫急救，目前住院當中。

這場火災並未延燒到其他廠房，而在生產設備的損失方面，目前廠方還在確認當中。

關於確切的起火原因，當地警消單位將於日本時間週五 (15 日) 上午 10 點展開詳細調查。

對於生產上的影響，大發九州表示目前廠房的損失狀況不明，正持續進行確認當中。

大發九州的大分工廠平面圖 (圖：翻攝自大發九州官網)

大發九州的大分工廠，位於日本九州的大分縣中津市。除了第 1 工廠及第 2 工廠外，還有測試場、研修中心，以及全球營運中心等均位在該廠區內。占地約 130 萬平方公尺，第 1、2 工廠的總樓板面積約 16 萬平方公尺，員工約 2500 名，年產能約 46 萬輛。