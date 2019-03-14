5G、伺服器拉貨強勁＋投信作帳利多加持 聯茂股價創新高

受惠於 5G 基地台和伺服器拉貨優於預期，題材與基本面都強勁，加上投信作帳等利多加持，銅箔基板大廠聯茂 (6213) 近期股價表現強勢，今日最高價位達到 79.7 元，創下歷史新高價。以今年第一季營運來看，雖屬產業淡季、工作天數減少，營收將是今年單季營收最低，但因 5G 與伺服器端拉貨動能強勁，高毛利產品出貨增加，有助於首季的毛利率走勢，而法人圈普遍認為，這樣的趨勢將會逐季更加明顯。



另外，聯茂的高速產品 IT 968 客戶接受度高，通過歐美和中系電信設備客戶認證，今年上半年先由中系板廠拉貨，出貨給中系客戶用於電信網路升級，而 IT968 預估今年上半年每月出貨量可達 3~5 萬張，下半年公司單月出貨將到 5 萬張以上，對公司獲利有不小挹注。



整體來看，聯茂產品線積極從 Consumer 轉換至網通產品，目前公司網通產品主力為 Purle 的 server，下半年出貨動能將轉強，另外在 100G switch 則小量出貨達創以及廣達 (2382)，400G switch 則處於認證中，AI、5G 基地台以及車用毫米波雷達等高頻高速產品亦積極認證，公司看好自今年第二季開始 5G 基站布建帶動的高頻高速材料商機。