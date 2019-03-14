聯茂去年賺超過半個股本 每股擬配3.8元股利也創新高

銅箔基板 (CCL) 廠聯茂電子 (6213-TW) 積極擴充本身產能，同時，江西廠首期生產線也將在今年貢獻產能，聯茂今 (14) 日董事會通過去年財報稅後純益 17.75 億元，創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元，擬配發每股 3.8 元現金股利。

聯茂電子去年獲利賺回超過半個股本，股利配發也改寫歷史新高，是為 3 家大型上市櫃 CCL 廠中首家通過去年財報與盈餘分配的業者；日前興櫃的利基型 CCL 廠騰輝電子 - KY(6672-TW) 公布去年稅後純益 4.05 億元，每股純益 6.75 元，公司也不看淡今年營運，騰輝電子上市申請案已獲通過，預估 4 月底上市掛牌。

聯茂電子去年進入新伺服器的 CCL 量產挹注，營收達 224.02 億元，年增 5.6%，稅後純益 17.75 億元，創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元，與騰輝電子同樣賺回超過半個股本。

聯茂電子為健鼎科技 (3044-TW) 的 CCL 主要供應商之一，並因應健鼎的需求而增加產能，目前有無錫廠、東莞廠、廣州廠、黃江廠及新埔廠，其中無錫廠產能為基板 180 萬張及膠片 850 萬米，東莞廠產能為基板 100 萬張及膠片 450 萬米，廣州廠 (軟性銅箔基板) 產能有 3Layer FCCL 約 75 萬平方米及 2 Layer FCCL 約 14 萬平方米，黃江廠壓合代工有 50 萬平方呎，新埔廠產能為基板 45 萬張及膠片 180 萬米；新建江西廠也將於 2019 年 7 月起投產，9 月量產，初期約 30 萬張，產能擴張後可望達到 60 萬張。