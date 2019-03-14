物聯網商機發酵 智晶開發1吋以下到5.5吋穿透式OLED

為了搶攻 IoT(物聯網)商機，智晶 (5245) 於今 (14) 日登場中國家電及消費電子博覽會(AWE)，展出 1 吋以下到 5.5 吋穿透式 OLED 面板產品，其高透明電極結構、絕緣層開發和光學模擬設計等，面板可見光平均穿透率達到 50～65%，結合新開發的高效率各色元件、面板最適化外觀設計等，適用在智能家居設備應用。根據 IDC 中國智能家居設備市場報告指出，去年中國智能家居市場出貨量估計為 1.5 億台，年增率 35.9%，而今年有 67% 智能家居設備能夠直接進入家居系統平台，意味著顯示器愈來愈多應用在智能家居設備上。



智晶認為，顯示器有更多應用於智能音箱、智能冰箱，以及家庭安全監控類設備，並催生新的產品型態的出現，例如：搭載語音助手及網路交換功能的智能面板等，與其他顯示面板相較之下，穿透式 PMOLED 結構較簡單、製程容易，可有效降低製造成本，縮短開發時間，具有多樣的開發優勢，符合現今市場多變化的需求及產品獨特性。



迎接 IoT 浪潮帶來新的商業機會，並賦予產品有新樣貌，因應市場需求變化，智晶發揮 OLED 面板塑膠基板輕薄可撓式、置入機構產品體積更小等特色，鎖定嵌入各種智慧家居電子產品、穿戴式裝置、健康醫療產品、汽車零組件、車用電子設備顯示、電腦周邊、無線網通應用、機上盒等應用。