優質業績成長好股：嘉澤

【撰文／黃清照】

今年以來美國道瓊指數從 23928 點一路漲到二月底 26241 高點，然三月份美股漲多做整理，3/6 更是跌破月線，季線可能是最大的支撐，而陸股相對而言較為強勢，從 1 月份以來最低點 2440 漲 3/7 高點 3129 漲幅將近 30％，上証指數還穩穩在月線之上，滬深 2X 則回測月線 14.48 後隨即收腳，而禮拜一我在非凡特別強調這是一個千載難逢的好買點。本周將介紹一檔營收表現成長相當迅速的嘉澤 (3533)，伺服器是未來的明星產業，法說會表示今年後半年表現將比前半年更佳，動能來自 Ryzen 及 PYC 市占率提升，Server 產品線隨 Purley 滲透率持續增加、AMD 市占率提升，營收將持續成長。

嘉澤：

近期伺服器 ODM 廠生產基地從中國轉移完成，伺服器拉貨動能重啟，及 AMD 下半年推出第三代處理器平台，帶旺處理器 Socket 及記憶體插槽出貨動能強勁，在 Google、Facebool、Microsoft 持續建置資料中心之下，全球伺服器需求不間斷，預期今年 Purley 在整體伺服器的滲透率達 60％。而子公司嘉基 (6715) 則靠著美系、中系電腦品牌客戶貢獻全年，今年預估營收成長將超過 20％。

來源：《萬寶週刊》 1324 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》