〈群益期貨〉關於匯率，這是一場比爛蘋果的比賽

上週五公佈美國２月非農就業數據只增加二萬人，遠低於預期，且創 17 個月新低，ECB 會議歐洲央行行長德拉吉表示地緣政治、保護主義、新興市場脆弱三項因素，將 2019 年經濟成長率預期從去年 12 月的 1.7% 下修至 1.1%，通膨預期從 1.6% 下調為 1.2%，並宣佈自今年 9 月展開第三輪 TLTRO 定向長期再融資操作。

如果央行的貨幣政策像是吃奶嘴的話，那這意味著奶嘴不能拔，貨幣還要繼續寬鬆下去，全球經濟同步放緩的跡象逐漸增多，最近包括美聯儲局、ECB、日本央行、加拿大央行、澳大利亞聯儲及中國人行的貨幣政策都有轉” 鴿” 的味道。

地緣政治方面，英國脫歐仍存在變數、中美貿易談判可能與川金會有著相同的結局，雖有談判但無簽署協議，這也意味著關稅戰在短期內不會完全取消，由於關稅戰實際上等同於匯率戰，關稅若沒有太大的改變，則貨幣的強弱又將回顧到寬鬆大戰，比較起來，美元仍然略微暫有優勢的，觀察美債與美元的互動關係，3/4 日美債與美元同漲，債券與殖利率呈現反向關係，美債漲，代表殖利率跌，美元卻不跌反漲，顯示外部因素比美國內部因素更為疲弱，中美的元首級談判又延後，除非中美雙方「意外的」簽署協議將關稅全部撤銷，才會造成美元有轉弱的風險。